Tertúlia debateu ontem moda e calçado madeirense

A Câmara Municipal do Funchal promoveu ontem uma tertúlia sobre o tema ‘Moda e Calçado Madeirense’, na histórica Sapataria Porto, na Rua dos Tanoeiros.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da Autarquia, destacou a iniciativa inserida no Espaço Comercial e Cultural, da Câmara do Funchal, um projecto que tem consistido, ao longo dos últimos dois anos, num conjunto de tertúlias com o intuito de “dinamizar o comércio local”. Com estes encontros, a Autarquia tem “ajudado os espaços comerciais a atrair novos públicos”, contribuindo para a sua valorização e divulgação, e tendo o “incremento das vendas como horizonte”.

A iniciativa, com entradas livres, voltou a registar casa cheia, num debate sobre moda, tendências e o que de melhor produzem os madeirenses nesta área. Participaram no painel Susana Menezes, formada em Design de Moda pelo IADE, Sandra Vieira, formada em Applied Fashion Design and Technology pela Sydney Institute TAFE Austrália, e André Correia, licenciado em Design e Pós-graduado em Arte e Design no Espaço Público, tendo a moderação ficado a cargo de Licínia Macedo, figura incontornável da moda madeirense, eleita Miss Portugal em 1999 e actualmente apresentadora da RTP-Madeira.