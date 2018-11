Terminou com balanço positivo o ‘Porto Santo – Reserva da Biosfera da UNESCO, Oportunidades e Desafios’

Terminou esta sexta feira o ciclo de conferencias de três dias do ‘Porto Santo – Reserva da Biosfera da UNESCO, Oportunidades e Desafios’, que se realizou no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

O balanço é positivo, disse ao DIÁRIO Rute Areal, uma das responsáveis pela organização do evento. “Foram três dias fantásticos com uma participação que ultrapassou as nossas expectativas e houve um esforço para as pessoas participarem nas actividades. Acima de tudo perceberam o que é afinal a reserva da Biosfera”.

Rute Areal disse que “a partir do momento em que esta candidatura for aceite, vamos estar a dizer ao mundo para nos vir conhecer, pois nós somos um lugar especial e temos tanto para oferecer”.

De facto, desde que se iniciou esta candidatura, que a população percebeu o quão importante significa para ilha e tem participado nos diversos encontros promovidos pelas entidades locais e regionais.

Rute Areal disse que “a envolvência já vem a ser realizada já desde o ano passado, desde que foi feita a apresentação oficial, sendo que as pessoas tem correspondido às diversas iniciativas que tem vindo a ser realizadas”.

“Este é um projecto que tem ter ser feito com a população, porque isto é dos porto-santenses para os porto-santenses, é para mostrar os valores locais, logo tem de ter o apoio e a colaboração de todos”, disse este membro da organização.

‘Porto Santo – Reserva da Biosfera da UNESCO, Oportunidades e Desafios’ teve a organização de várias entidades, DRAPS, CMPS, Governo Regional (Secretaria Regional do Ambiente –, ARM, Grupo de Folclore do Porto Santo, além de muitas outras pessoas que, voluntariamente, tendo conhecimento cientifico, mas também conhecimento natural da ilha, colaboraram neste projecto.