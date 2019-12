Teófilo Cunha defende que as pessoas podem pertencer a partidos diferentes, mas o mar é apenas um

As pessoas podem pertencer a partidos diferentes, mas o mar é apenas um - ideia expressa pelo secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, ao movimento ambientalista ‘Salvemos a qualidade do mar’, liderado por Jacinto Gouveia, estimulando à participação cívica, durante um encontro com o governante para dar a conhecer os propósitos do grupo.

O movimento nasceu há quatro anos, mas esta foi a primeira vez que se reuniu com o Governo Regional, a quem manifestaram disponibilidade para contribuir, de forma voluntária e desinteressada, para a qualidade da água do mar e das zonas costeiras.

Esta organização cívica tem cerca de 4.000 seguidores na rede social Facebook. O movimento emanou, de forma espontânea, de dentro da sociedade madeirense, a partir de um grupo de pessoas preocupadas com os problemas ambientais, lideradas por Jacinto Gouveia.

No encontro com o secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, e o director regional de Pescas, Rui Fernandes, o dirigente associativo disse que a orientação do movimento não é “apontar o dedo ou criticar” porque “todos somos culpados pela poluição do Mar”, mas “actuar em prol da qualidade do nosso mar”, referiu, para se prontificar: “Podem contar connosco.”

Teófilo Cunha louvou o “sentido de responsabilidade e cidadania” do grupo, alertou para que “não se deixem levar por pessoas que se aproveitam dos movimentos para fazerem política” e agradeceu em nome do Governo Regional o espírito de “iniciativa desinteressada”, em defesa de uma causa que é de todos: o combate à poluição marítima.

Iolanda Silva e Rita Lucília Gonçalves, ambas professoras, também integram o movimento.