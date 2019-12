Temporal no mar e vento forte na serra motivam avisos amarelos para a Madeira

Vem aí vento forte nas terras altas e mar agitado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir avisos amarelos para o fim-de-semana, para todo o arquipélago à excepção da costa sul da ilha da Madeira.

De acordo com a última actualização do IPMA, para as regiões montanhosas da ilha da Madeira, foi emitido um aviso amarelo devido à previsão de vento forte de Noroeste, com rajadas até aos 100 km/h, entre as 21 horas de domingo, dia 15 de Dezembro até às 19 horas de segunda-feira, dia 16.

O aviso amarelo para a agitação marítima é válido para a costa Norte da Madeira e todo o litoral do Porto Santo. Entre as 18 horas do dia 15 de Dezembro, domingo, até às 19 horas de segunda-feira, estão previstas ondas de Noroeste de 4 a 5 metros, à atenção da navegação e dos desportistas náuticos.