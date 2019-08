Temperatura ‘escaldou’ no Pico do Areeiro

Esta sexta-feira, dia 23, foi um dia bastante quente e seco no topo da ilha da Madeira. A estação meteorológica do Pico do Areeiro registou a temperatura máxima mais alta de todo o Arquipélago da Madeira e a mais baixa taxa de humidade relativa do ar.

Em dia de aviso amarelo em toda a Região por causa do tempo quente – ‘alerta’ previsto vigorar até amanhã ao princípio da noite – a estação meteorológica automática do IPMA localizada na maior altitude, chegou a marcar 29,7ºC (às 15 horas) de temperatura – valor condizente com o parâmetro de aviso vermelho para as zonas montanhosas, num dia onde a humidade média do ar no Pico do Areeiro ficou-se pelos 19%.

Felizmente o vento soprou fraco, não contribuindo para que a mistura fosse mais ‘explosiva’ tendo em conta o tempo quente e seco que se fez sentir na crista da ilha da Madeira.

Os valores da temperatura máxima mais aproximados ao registado no topo do Areeiro situaram-se 2ºC abaixo e foram sentidos junto ao mar, no Funchal. As estações do IPMA no Observatório (Lazareto) e Lido marcaram 27,7ºC. Mais meia dúzia de estações em diferentes áreas geográficas da Madeira lograram atingir a casa dos 27ºC esta sexta-feira – Bica da Cana (27,6ºC), São Vicente (27,5ºC), Ponta do Pargo (27,4ºC), Santa Cruz/Aeroporto (27,1ºC), Chão do Areeiro e Ponta do Sol/Lugar de Baixo (27,0ºC) -, o primeiro de três dias de aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.