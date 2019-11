Taxistas não excluem protesto contra a UBER na Madeira

O presidente da Associação Industrial do Táxi na Região, António Loreto, disse à TSF Madeira que não exclui a possibilidade de uma manifestação a propósito da chegada da UBER à Madeira, noticia que o DIÁRIO avança esta quinta-feira na edição impressa: “Vamos lutar pelos nossos postos de trabalho, tudo será possível”.

António Loreto sustentou que os taxistas “não vão cruzar os braços” e que o sector do táxi analisa a chegada do novo operador de transporte de passageiros à Região “com muita preocupação”, não só porque há menos turistas e o mercado está ficar mais pequeno, mas também porque diz não haver estacionamento suficiente na cidade para receber estes carros. Por isso, o presidente da AITRAM deposita a esperança no Governo: “Tudo vai depender das entidades regionais se vão permitir que estacionem e circulem como querem”.