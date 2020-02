Taxa turística não foi levada à reunião da Assembleia Municipal do Porto Santo

Esta quinta-feira realizou-se mais uma reunião da Assembleia Municipal do Porto Santo, desta vez com dois pontos na ordem do dia, o 1.º referente à apreciação da informação sobre a actividade municipal e situação financeira do município e, o 2.º para deliberar sobre uma proposta de alteração do número máximo de subunidades orgânicas e alteração do mapa do pessoal. Os dois pontos em discussão foram aprovados, no entanto todos os deputados, partidos e população, esperavam que a edilidade levasse a esta reunião a questão da taxa turística, que foi aprovada numa das últimas reuniões de Câmara, mas tal não aconteceu para espanto de muitos.

Pedro Freitas vice-presidente da autarquia, revelou ao DIÁRIO que a taxa turística não foi levada à reunião porque “a Provedoria de Justiça pediu-nos alguns esclarecimentos. Achamos por bem dar esses esclarecimentos primeiro e esperar pela resposta, para que não haja duvidas por parte dos deputados municipais sobre esta situação”.

É então esperado que em próximas assembleias municipais este assunto venha a ser então discutido e votado, disse o vice-presidente. “A taxa turística para já não é para ‘deitar abaixo’, nem nada que se pareça, mas esperemos como é obvio, pelos esclarecimentos da Provedoria e igualmente para esclarecer os deputados”, garantiu.