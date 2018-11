Taxa de juro no crédito à habitação sobe pelo 5.º mês consecutivo

Em Outubro de 2018, a taxa de juro no crédito à habitação e a prestação média aumentaram na RAM.

No caso da taxa de juro implícita no crédito à habitação é o quinto mês consecutivo no qual aquela taxa cresce na Região Autónoma da Madeira (RAM), tendo se fixado em 1,001%, registando um acréscimo de 0,009 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (0,992%).

Já o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação aumentou para 269 euros, tendo os juros se fixado nos 48 euros (o mesmo valor de Setembro de 2018) e a amortização nos 221 euros (mais 1€ que no mês anterior).

Os dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística apontam ainda para o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação que diminuiu para 58.181 euros (58.235 euros em Setembro de 2018).

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 1,051%, mais 0,008 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos aumentou para os 243 euros, tendo o valor do capital médio em dívida baixado para os 52.160 euros (52.173 euros no mês precedente).