Taxa de empregabilidade é de 40% entre quem frequenta ‘medidas de emprego’

É uma garantia de Rita Andrade, secretária regional dos Assuntos Sociais: a taxa de empregabilidade entre quem frequentou uma das 14 medidas de emprego é superior a 40%. A governante falava, ao início desta tarde, no âmbito de uma acção de boas-vindas aos desempregados que começaram a participação, numa dessas medidas, neste mês de Maio, que decorreu no Instituto de Emprego.

Rita Andrade disse que aquelas sessões, que têm idênticas em todos os outros meses, com as pessoas que iniciam as participações em cada um deles, se destinam a sensibilizar as pessoas para a importância de aproveitarem as oportunidades. A secretária quis contrariar a ideia de que, no fim da participação o regresso ao desemprego é inevitável. Muitas vezes, garante, há uma oportunidade de emprego imediata e, noutras, essa oportunidade chega mais tarde, mas resulta das participações.

No mês de Maio, começaram a sua participação numa das 14 iniciativas de emprego 170 pessoas.