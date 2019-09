Sustentabilidade financeira do Sistema Regional de Saúde é “o grande desafio”, diz Albuquerque

O presidente do Governo Regional da Madeira destacou hoje a evolução do Serviço Regional de Saúde, relembrando que foi uma das primeiras conquistas da Autonomia em termos de serviço público e de prestação de cuidados de saúde à população, que permitiu melhorar a qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses e prolongar a sua esperança médica de vida.

Na abertura do congresso de Urologia que decorre no Funchal, frisou que foi através da “vontade política” que se construiu na Madeira um “estado com maior coesão social” e relembrou que o principal desafio de qualquer sistema de saúde pública é a “sustentabilidade financeira” no presente e no futuro, um “desafio difícil” que exige “muita determinação”.

Miguel Albuquerque destacou os 490 milhões de euros investidos pelo seu governo, numa altura em que as exigências do sistema regional de saúde são cada vez maiores. “Nesta legislatura que agora termina, contratamos 296 médicos, 410 enfermeiros e 373 assistentes operacionais”, referiu, salientando que a Madeira tem 47 centros de saúde e 29 destes “já têm médicos de família”, sendo necessário um “esforço adicional de investimento para a cobertura de 100% de médicos de família” que vai acabar por “gerar poupanças”.

Voltou a frisar que um dos grandes objectivos da Madeira é a construção do novo hospital Central do Funchal, um objectivo que será concretizado com um investimento de 330 milhões de euros “Já lançamos o concurso internacional para a construção e já está numa fase de pré-qualificação, e a nossa ideia é termos um hospital moderno para continuarmos a prestar bons cuidados de saúde à população”, salientou, deixando alguns dados em termos de saúde pública regional: “em 2018 tivemos a mais baixa taxa de mortalidade infantil do país, conseguimos desenvolver estratégias de prevenção de uma alimentação saudável, temos uma estratégia regional para a saúde oral que abarca 104 escolas regionais e as valências do SRS contam já com 15 certificadas e isso deve-se à excelência dos nossos profissionais e o seu empenho nesta causa nobre que é a saúde”.

Destacou ainda o “incentivo à fixação de médicos” na Região e os “bons resultados na redução do número de infecções na Madeira que apresenta uma taxa de infecções “inferior à média europeia”.

Albuquerque deixou claro que um dos principais desafios do próximo mandato é “continuarmos a diminuir as listas de espera, quer para cirurgias, quer para exames de diagnóstico”, obrigando ao “reforço de verbas”.

Quanto aos medicamentos, referiu que o custo dos medicamentos atingiu, nesta legislatura, 143 milhões de euros e os medicamentos inovadores ascenderam a 30 milhões de euros. “Temos a consciência de que temos feito de tudo para os cuidados de saúde da população e temos de continuar a manter um sistema público de saúde financiado com eficácia e com a colaboração dos seus profissionais”.

O presidente do Governo falava na sessão de abertura do Congresso de Urologia que decorre no hotel Vida Mar, onde elogiou o trabalho do médico Fernando Pereira pela forma como “tem conduzido o serviço de urologia do Hospital Central do Funchal”.