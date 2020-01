$!Substituição das redes de água motivam alterações rodoviárias em São Martinho

Em virtude das obras de substituição das redes de água que decorrem neste momento na freguesia de São Martinho, no Funchal, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa os munícipes de “durante a próxima semana, de segunda a sexta-feira, dias 13 a 17 de Janeiro, será necessário proceder a alterações rodoviárias temporárias.

“O trânsito será, para o efeito, condicionado no entroncamento do Caminho de São Martinho com a Rua Estados Unidos da América, sendo interrompida a circulação no sentido ascendente desta mesma rua”, excepto o acesso a transportes públicos, explica a autarquia.

Assim, sendo, a circulação será realizada de forma alternada (conforme o mapa abaixo). As viaturas que circulam em sentido ascendente da Rua Estados Unidos da América serão encaminhadas para a Rua da Bolívia.

A CMF solicita aos condutores “a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existentes e instruções da Polícia de Segurança Pública”-