Submarino Tridente estará aberto a visitas amanhã no Funchal

No âmbito da viagem de instrução dos alunos do centro de Instrução de Submarinos, o NRP Tridente faz escala no Porto do Funchal, entre os dias 12 e 14 de Dezembro.

O navio estará aberto a visitas no dia 13 de Dezembro, entre as 14h e as 18 horas, no Cais 2 do Porto do Funchal (Pontinha).

O submarino Tridente é comandado pelo Capitão-tenente Ribeiro da Paz e tem uma guarnição de 33 militares (7 Oficiais, 10 Sargentos e 16 Praças).

Este navio caracteriza-se por ter uma reduzida assinatura acústica electromagnética e térmica, transformando-o num dos submarinos convencionais mais furtivos do mundo, impossíveis de detectar sem recurso a elevados meios de superfície, munidos de sensores sofisticados de última geração.