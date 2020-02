SPM assinala dia de São Valentim com conferência ‘Bordando o Amor’

O Sindicato dos Professores da Madeira - SPM assinala hoje o dia de São Valentim com uma conferência intitulada ‘Bordando o Amor’.

A conferência agendada para as 16 horas realizar-se-á na biblioteca do sindicato, tendo como oradora convidada Georgina Garrido, mestrada em Museologia cujo tema de tese de mestrado ‘Dos Conventos ao Economuseu - Fábrica de bordados Patrício & Gouveia’, aborda a questão da importância do bordado Madeira e a sua preservação. A par desta intervenção, o grupo de Círculo de Literatura do SPM declamará vários poemas relacionados com o tema do amor, percorrendo várias épocas literárias. Está ainda patente no mesmo espaço uma exposição com bordado Madeira podendo ser visitada até ao final da próxima semana. Este evento foi idealizado pelo departamento do sector de professores aposentados do Sindicato dos Professores da Madeira.