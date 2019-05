Smart Cities Tour culmina na Cimeira dos Autarcas em Lisboa

Pela terceira edição consecutiva, a Altice Portugal foi parceira tecnológica e patrocinadora do Smart Cities Tour, um verdadeiro polo de partilha de conhecimento e reflexão itinerante que percorreu sete cidades de Portugal Continental e Ilhas, nomeadamente, Faro, Aveiro, Lisboa, Vila Real, Setúbal, Ponta Delgada e Funchal.

O Tour culmina agora na Cimeira dos Autarcas, também, patrocinada pela Altice Portugal, com a presença do Presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP), Manuel Machado, do Vice-Presidente da ANMP, Almeida Henriques, do CFO da Altice Portugal, Alexandre Matos, e dos autarcas por onde o tour passou.

Esta iniciativa, organizada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), através da Secção Cidades Inteligentes, e em parceria com a NOVA Cidade e com a Altice Portugal, teve como objectivo debater os novos desafios das cidades e dar a conhecer as soluções que vão permitir melhorar a qualidade de vida das pessoas criando cidades mais modernas, eficientes e sustentáveis.

Desde o início do ano, a Altice Portugal acompanhou o Smart Cities Tour, onde participaram empresas e parceiros que apresentaram as suas soluções, mas também dezenas de autarcas que partilharam a transformação que estão a liderar nas suas cidades tornando-as mais Smart.

“A conectividade é base inequívoca para a construção das soluções de Smart Cities. A Altice Portugal garante cobertura de todo o território, numa lógica de proximidade às populações e permitindo fazer chegar a concelhos de baixa densidade populacional as infraestruturas necessárias para aceder com sucesso e em igualdade a serviços de educação, saúde, entre outros. Não tenhamos dúvidas, a inovação é a forma de garantir melhores condições de vida, automatização de projectos e ganhos de eficiência”, garantiu o CFO da Altice Portugal, Alexandre Matos.

É com o objectivo de fazer mais e melhor pela sociedade, que a Altice Portugal tem vindo a trabalhar, de forma a reunir as condições de infraestrutura e tecnológicas necessárias ao aparecimento e ao permanente desenvolvimento das Smart Cities, através de investimento pioneiro em inovação tecnológica, consolidando e reforçando o seu estatuto de player que, justamente, mais investe em inovação e em tecnologia em Portugal.

Durante o Smart Cities Tour 2019, os autarcas, os parceiros e as empresas portuguesas ficaram a conhecer as inúmeras soluções, que dão resposta a praticamente todas as necessidades das Smart Cities e que estiveram em demonstração, nomeadamente o Dataplaxe / Plataforma Urbana, o Centro de Governação da Cidade ou o City Gateway, entre outros.