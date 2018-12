‘Site’ da ALM com novas funcionalidades

O renovado ‘site’ da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) disponibiliza novas funcionalidades. Além dos documentos habituais que já constavam da anterior configuração do ‘site’, a oferta agora é bastante mais vasta e organizada. Tudo disponível em www.alram.pt.

Além da apresentação do Hemiciclo é possível pesquisar os deputados eleitos, partido a partido, estando também disponíveis as intervenções de cada um em formato vídeo. A pesquisa pode ser feita de forma simples, permitindo descobrir o dia-a-dia da ALM.

Mantém-se o plenário ‘on-line’, mas com melhorar qualidade de imagem e disponibilização de tradução simultânea em linguagem gestual durante as transmissões. O teste foi feito em Outubro durante o debate sobre o novo Hospital e já foi uma realidade na transmissão da discussão e votação do Orçamento da Região no decorrer deste mês.

O renovado ‘site’ permite pesquisar pelos diferentes plenários já efectuados, assim como as propostas aprovadas e outros documentos de interesse, tais como os resultantes das reuniões das Comissões. O ‘site’ da ALM também contempla uma agenda com os trabalhos a efectuar em toda a actividade parlamentar.