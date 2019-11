Sistema de vigilância costeira na Madeira pronto no primeiro semestre de 2020

Os quatro postos fixos do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana da Madeira deverão estar em funcionamento no primeiro semestre do próximo ano, foi hoje anunciado.

Esta plataforma tecnológica de comando e controlo de deteção, localização e identificação de ameaças no mar territorial, orla costeira e fronteira externa (marítima) da União Europeia, em fase de implantação, terá no arquipélago da Madeira quatro postos de observação fixos - Funchal, Calheta, Ponta de São Lourenço e Porto Santo.

“Estamos neste momento a tratar da implementação na Região do sistema de vigilância comando e controlo designado de SIVICC, que é o Sistema de Controlo de Costa e, portanto, já é uma boa prenda de Natal uma vez que vamos passar a ter esse sistema disponível muito em breve a funcionar na região e obviamente aumentará os níveis de segurança não só da Região Autónoma da Madeira, mas também de todo o espaço Schengen e da União Europeia para a qual nós também somos um país com fronteira externa [marítima]”, disse o tenente-coronel da GNR Marco Nunes, à margem da inauguração da Exposição Fotográfica “100 Anos - 100 Fotos” no átrio da Câmara do Funchal, mostra que assinala a comemoração dos 100 anos da presença da GNR na Madeira.

A comemoração contou ainda com a apresentação pública do livro infantil “Guaradoo, o Anjo da Guarda” e a execução de um concerto a cargo do “Quinteto de Metais da GNR”

A GNR no arquipélago da Madeira desenvolve sobretudo missões de controlo fiscal e aduaneira, assim como de controlo costeiro, proteção da natureza, do ambiente e de socorro.

No entanto, como força policial de cariz genérico, também executa missões de policiamento geral.

A exposição contou com a presença das principais entidades da região, tendo o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, representado o presidente do Governo Regional.