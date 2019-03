Sexta-feira de céu azul

Hoje o céu estará mais azul devido às poucas nuvens esperadas nas vertentes Sul da ilha da Madeira. Em outras partes conte com céu muito nublado e com aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas até ao início da manhã. Esta sexta-feira será de vento moderado (20 a 35 km/h) de Norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 60 km/h, no extremo Leste, e sendo moderado a forte, com rajadas até 70 km/h, nas terras altas, rodando para Nordeste a partir da tarde.

No Funchal o sol também deverá brilhar num céu geralmente pouco nublado e num dia de vento fraco. As temperaturas esperadas hoje são de 21ºC de máxima e 15ºC de mínima, o mesmo em Câmara de Lobos. Na Ponta do Sol e no Caniçal, Machico e Santa Cruz a mínima é também de 15ºC, a máxima fica-se pelos 20ºC no primeiro caso e 18ºC no segundo, terceiro e quarto. No Porto Santo está mais fresco. Conte com extremos de 19ºC e 14ºC. Na Ponta do Pargo as referências são 18ºC e 12ºC; no Porto Moniz 19ºC e 12ºC; e em Santana 16ºC e 13ºC.

Quanto ao mar, está mais calmo. Na costa Sul conte com ondas de Sudoeste com 1 metro. A Norte serão de 2,5 metros a 3 metros, de Noroeste inicialmente, rodando para Norte. Se quer ir dar um mergulho, conte com água a 18ºC.