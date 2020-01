Sete consórcios admitidos para a construção do futuro Hospital Central da Madeira

São sete os consórcios de empresas que foram admitidos na fase de qualificação prévia para a construção do futuro hospital Central da Madeira que o Governo Regional pretende lançar ainda este ano.

A revelação foi feita há instantes pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que preside esta sexta-feira à cerimónia de apresentação do Programa Funcional do Hospital Central da Madeira, no Salão Nobre do Governo Regional.

Segue-se agora a fase de apresentação e análise das propostas. Neste âmbito, e aproveitando esta nova fase, o Governo Regional está a dar a conhecer a futura unidade hospitalar que terá capacidade máxima de 607 camas em internamento.

A futura unidade hospitalar representará um investimento na ordem dos 352 milhões de euros, incluindo equipamentos e expropriações, tendo inscritos 17,2 milhões para 2020, através do Orçamento de Estado.