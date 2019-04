Sessões de Informação ‘Eleições Europeias 2019’ nas Casas do Povo da Região

No dia 26 de Maio, os portugueses vão às urnas para eleger os seus representantes no Parlamento Europeu (PE). Assim, no sentido informar e esclarecer o eleitorado sobre a importância e o impacto da acção do PE nas suas vidas quotidianas, o Centro de Informação Europe Direct Madeira está a promover, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais, um conjunto de sessões informativas sobre a temática das Eleições Europeias, para os utentes das Casas do Povo da Região.

Estas acções pretendem formar cidadãos devidamente esclarecidos, para que possam assumir o acto cívico de participação nas eleições europeias.

A primeira sessão teve lugar no dia 25 de Março, na Casa do Povo do Porto Moniz. Após uma breve reflexão sobre a participação dos eleitores portugueses nas últimas europeias de 2014, seguiu-se uma apresentação multimédia sobre a organização e competências do PE. Por fim, os participantes foram convidados a expor as suas opiniões e também as suas dúvidas sobre a temática abordada.

Ontem foi a vez da Casa do Povo da freguesia da Ilha, no concelho de Santana, onde foi possível mobilizar cerca de 20 participantes.

Até o final do mês de Abril estão ainda previstas acções nas Casas do Povo do Caniço, Camacha, São Roque do Faial, Machico, Ponta Delgada Santa Cruz, Câmara de Lobos e Gaula.