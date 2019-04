Sessões clínicas no SESARAM já contam cerca de 5000 presenças

Decorreu no passado dia 28 de Março (quinta-feira), na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a 100.ª sessão clínica, integrada no plano formativo organizado pela Direcção Clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Desde Outubro de 2016, que a sala de conferências do Hospital tem servido de palco (todas as quintas feiras, entre as 8h e as 8h45) a estas sessões destinadas aos profissionais de saúde, que já contabilizaram até ao momento cerca de 5000 presenças.

Integradas na formação clínica contínua, as sessões clínicas constituem uma ferramenta na área do saber das organizações de Saúde e têm como principais objectivos a divulgação das várias áreas clínicas, assim como a aquisição, actualização e a partilha de conhecimento e experiências entre os profissionais de saúde do SESARAM.

Todos os Serviços, Unidades, Comissões e Áreas Clínicas do SESARAM participam com a organização de uma sessão, possibilitando assim uma maior diversidade dos assuntos abordados.

De referir ainda que, por forma a abranger todos os profissionais do SESARAM interessados e de modo a que a distância não constitua um impedimento no acesso à formação, foi construído um e-book que reúne as várias sessões realizadas, as quais são enviadas para os Centros de Saúde da RAM.

O plano das sessões clínicas é disponibilizado no portal do SESARAM, através do calendário de eventos.