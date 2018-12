SESARAM recebe exposição itinerante ‘Tempo para Viver’ até quinta-feira

O SESARAM é palco da exposição fotográfica digital ‘Tempo Para Viver’ até à próxima quinta-feira, 20 de Dezembro.

A iniciativa começou no dia 17 de Dezembro e partilha os rostos de mulheres com cancro da mama metastizado para sensibilizar a população para a importância do tempo, transmitindo, em simultâneo, uma mensagem de esperança a todas as pessoas que vivem a experiência do cancro da mama.

Paralelamente à exposição fotográfica digital, foi instalado, no hall de entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, junto aos elevadores de acesso aos pisos, um estúdio fotográfico que convida toda a população a ‘dar a cara’ pela iniciativa. A presença física de um fotógrafo é assegurada nos dias 18 e 19 de Dezembro, entre as 11h e as 16 horas.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, acompanha esta iniciativa, amanhã, 19 de Dezembro, pelas 12h30, no hall de entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, junto aos elevadores.

A campanha #TempoParaViver é uma iniciativa da ‘Novartis’ que conta com o apoio das Associações Evita – Cancro Hereditário, Amigas do Peito e Associação Mulheres com Patologia Mamária, estando inserida na campanha internacional #MyTimeOurTime.

Na primeira fase da campanha, mulheres portuguesas relataram em vídeo a forma como lidam com o tempo e explicaram de que forma o cancro alterou a sua identidade e a sua forma de viver. Numa conversa com as bloggers Ana Gomes (A Melhor Amiga da Barbie), Margarida Almeida (Style It Up) e Rita Ferro Alvim (Socorro... Sou Mãe!) as mulheres com cancro reflectiram sobre uma vida normal em que o tempo assume, por vezes, um outro valor.