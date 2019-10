SESARAM assinala Semana Mundial do Aleitamento Materno

Decorre de 7 a 11 de Outubro a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Para assinalar a data, a área de Obstetrícia da Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça promove ao longo da semana diversas actividades de incentivo ao aleitamento materno.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, estão a ser dinamizadas diversas sessões teórico-práticas, sessões de esclarecimento, distribuição de folhetos informativos, entre outras actividades, dirigidas às grávidas, recém-mães e seus acompanhantes com o objetivo de informar, esclarecer dúvidas e de apoiar os pais no início de vida dos seus filhos, enfatizando a importância do envolvimento de ambos os progenitores no sucesso do aleitamento materno.

Este ano, sob o lema ‘Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação’, tema escolhido pela World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), a Semana Mundial do Aleitamento Materno visa promover e alertar os diferentes países para a importância de implementar políticas e condições favoráveis à família que possibilitem a amamentação e que ajudem os pais nesse processo.