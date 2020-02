O Serviço de Saúde da RAM assinala hoje o Dia Mundial do Doente, com a celebração de uma missa oficial, esta tarde, às 15 horas, na Capela do Hospital Dr. João de Almada, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Os interessados poderão acompanhar esta cerimónia em directo, a partir do portal do SESARAM: http://www.sesaram.pt (disponível para a rede extranet). Assim, os utentes/cidadãos poderão assistir à cerimónia em qualquer lugar, desde que tenham acesso à Internet.

Durante a manhã, o Dia Mundial do Doente foi assinalado com a tradicional missa na Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, presidida pelo novo capelão do Hospital, Pe. Bonifácio Santos.

A cerimónia religiosa reuniu mais de uma centena de pessoas, doentes internados, profissionais de saúde e cuidadores/familiares.

Marcaram, também, presença elementos da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, Conselho de Administração, da Direcção Clínica e da Direcção de Enfermagem do SESARAM.

Segundo nota do SESARAM, a missa realizada às 11h30, dirigida aos doentes internados, contou com a especial colaboração dos voluntários do Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga, da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha e Delegação Regional da Luta Portuguesa Contra o Cancro, os quais auxiliaram na deslocação interna dos doentes para a capela.

Recorde-se que a data foi instituída a 11 de Fevereiro de 1992, pelo Papa João Paulo II. Na carta de instituição do Dia Mundial do Doente, o Papa João Paulo II lembrou que a data representa “um momento forte de oração, de partilha, de oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de apelo dirigido a todos para reconhecerem na face do irmão enfermo a Santa Face de Cristo que sofrendo, morrendo e ressuscitou, operou a salvação da humanidade”.