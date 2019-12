Série da RTP ‘Mar, a Última Fronteira’ apresentada esta quarta-feira

Amanhã, pelas 16 horas, será apresentada a série da RTP ‘Mar, a Última Fronteira’, realizada pelo fotógrafo e cineasta subaquático Nuno Sá.

Os telespectadores terão oportunidade de visionar imagens únicas e exclusivas da foca-monge, um dos mamíferos marinhos mais raros do mundo.

Os dois episódios da série, que estreou a 20 de Novembro, são transmitidos na RTP 1 nos dias 21 e 28 de Dezembro.

A sessão pública de apresentação tem por objectivo contribuir para a divulgação da biodiversidade das AMP da Região, sensibilizando a população para a importância das mesmas, assim como o empenho do Governo Regional na sua preservação.

O projecto, desenvolvido em parceria com o Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul, conta com o apoio do Governo Regional da Madeira, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza para a realização de dois episódios, que dão a conhecer algumas das mais emblemáticas Áreas Marinhas Protegidas (AMP) do país: Desertas, Garajau, Selvagens e Porto Santo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá estar presente na iniciativa.