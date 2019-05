Seminário da UMAR Madeira debateu problemas da sociedade actual

A UMAR Madeira - União de Mulheres Alternativa e Resposta, integra, desde 2018, o projecto ART’THEMIS+, desenvolvido em parceria com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, para alertar e consciencializar para as causas e consequências da violência de género e doméstica.

Pretende ainda a promoção de valores de incentivo à cidadania, à participação equitativa nas mais diversas esferas da vida pública e privada, e a emancipação através da conscientização das formas pelas quais a desigualdade de género se processa, se constrói e reconstrói nos quotidianos. Com recurso a uma metodologia de projecto, procura-se a participação e o envolvimento das/os participantes num trabalho que engloba diferentes métodos pedagógicos e ferramentas artísticas.

No âmbito deste projecto, foram aplicadas sessões em 24 turmas da região, , ao longo do ano lectivo, para abordar os direitos humanos, a violência no namoro, a igualdade de género, os direitos das mulheres, os estereótipos de género e a linguagem e escrita inclusiva, assim como ações de sensibilização em 28 turmas de oito escolas e centros de aprendizagem da Região, desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário e ensino noturno.

Num seminário fechado ao público, realizado esta manhã, no auditório do Museu da Electricidade da Madeira, os jovens apresentaram os seus produtos artísticos, desenvolvidos ao longo do ano lectivo, desde a dança ao canto, passando pela elaboração de cartazes e textos, teatro, encenação e criação de vídeos. Nestes trabalhos, foram abordados os direitos humanos, a violência no namoro, os vários tipos de violência (física, psicológica e sexual), a lesbofobia e homofobia, o racismo, a violência entre pares, o cyberbullying e o aliciamento ao consumo de drogas.

A UMAR Madeira acredita que só realizando este trabalho de forma contínua e a longo prazo, “é possível obter mudanças a nível de mentalidades e comportamentos, em prol duma sociedade mais justa, igualitária e menos violenta”.