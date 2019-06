Semana do Ambiente em Câmara de Lobos arrancou ontem juntando cerca de 280 crianças no Museu de Imprensa

Cerca de 280 crianças, de todas as escolas do primeiro ciclo com pré-escolar do concelho, participaram ontem na abertura da Semana do Ambiente em Câmara de Lobos, , com a participação de.

O Museu de Imprensa – Madeira acolheu o início das comemorações da Semana do Ambiente, evento que contou com a presença do presidente da autarquia, Pedro Coelho, que deu as boas vindas aos alunos e agradeceu o trabalho realizado por professores e alunos em prol do ambiente, nos projectos desenvolvidos ao longo do ano lectivo, no âmbito do programa Eco-Escolas.

Neste seguimento, os alunos da EB1/PE do Rancho representaram a peça de teatro ‘Carochinha Ecológica’ que adapta a história original da Carochinha aos tempos modernos, alertando para a protecção e preservação da natureza.

Após esta representação, realizou-se um quiz interactivo preparado pelos coordenadores do Programa Eco-Escolas das EB1/PE do Garachico, Vargem e Marinheira e da EB/PE de Santo António e Curral das Freiras. O quiz, realizado partir da aplicação KAHOOT, utilizando tablets e smartphones, teve como temática central a separação dos resíduos, com o objectivo de aliar as novas tecnologias aos conteúdos ambientais trabalhados durante o ano letivo no âmbito daquele programa.

Os alunos participaram de forma entusiástica, mostrando os conhecimentos adquiridos e revelando grande sensibilidade para as problemáticas relacionadas com a preservação do nosso planeta, sendo que, no final da competição, a escola com melhor pontuação foi a EB1/PE da Fonte da Rocha.

De forma a incentivar o convívio entre os alunos das diversas escolas foi servido um lanche, após o qual os meninos assistiram a mais uma peça de teatro, desta feita protagonizada pelos alunos dos 3º e 4º anos da EB1/PE do Jardim da Serra. ‘Reduzir, reutilizar e reciclar’ foi o mote da peça ‘Os três porquinhos’. Esta história, adaptada do conto tradicional com o mesmo nome, relata as aventuras e peripécias de três irmãos que decidiram acampar na floresta para assistir ao concerto do famoso grupo ‘O Lobo Gang’. Mas, após este evento, e em pouco tempo, o acampamento tornou-se numa lixeira. Ao ver tal situação o cantor do grupo, o Lobo, ficou indignado e teve de ensinar aos porquinhos a grande lição sobre a separação do lixo. Será que vão aprender para o planeta proteger?

As comemorações prosseguem hoje com o Festival Náutico na Baía de Câmara de Lobos, com a participação dos alunos do 10º ano da EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, com a realização diversas provas de canoagem e natação livre destacando-se a problemática dos resíduos marinhos.