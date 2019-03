Sector do leite mereceu análise por parte da Escola Agrícola da Madeira

O sector do leite esteve em destaque numa formação que terminou ontem, na Escola Agrícola da Madeira. A formação em Alimentação Animal e Gestão esteve a cargo de Sofia Cardim, do Instituto Politécnico de Bragança.

Estas iniciativas são possíveis graças a uma parceria entre a a Milkpoint Portugal e o Governo Regional. “A formação que terminou ontem, visou entre outros, mostrar, através de aulas práticas e teóricas formas de consolidar o sector através da informação e tecnologia. A docente do Instituto Politécnico de Bragança abordou igualmente a gestão económica dentro de uma exploração analisando as oportunidades e ameaças do sector especialmente antes de realizar um investimento nesta área”, refere a secretaria regional da Agricultura e Pescas, através de comunicado.

A nova iniciativa da Milkpoint terá lugar em Maio, onde será abordado a transformação do leite e será uma formação de entrada livre.