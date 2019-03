Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais realiza colóquios

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da Direção Regional da Ação Inspetiva do Trabalho, realiza amanhã, quarta-feira, 13 de março, no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, o Colóquio: “Tributação dos Rendimentos Provenientes do Trabalho”.

Na sessão de abertura, agendada para as 9h45, estará presente a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade.

O presente colóquio tem por objetivo refletir sobre a redução das desigualdades na sociedade portuguesa através da redistribuição da carga fiscal, bem como facilitar a promoção e o desenvolvimento socioeconómico sustentável, em particular pela criação de condições favoráveis ao reforço da competitividade, ao crescimento económico e ao emprego, à melhoria dos rendimentos das famílias e à consolidação de empresas viáveis. e à consolidação e criação de empresas viáveis.

Workshop: ‘Homicídio na Violência Doméstica’

Também hoje mas a partir das 10 horas realiza-se no auditório do Instituto de Segurança Social, o workshop intitulado: “Homicídio na Violência Doméstica” que contará com a presença do formador Dr. Rui do Carmo, Procurador do Ministério Público Jubilado e Coordenador da “Equipa de Análise Retrospetiva dos Homicídios em Violência Doméstica” e com a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Dra. Rita Andrade.

O workshop decorre durante a manhã e destina-se a todas as entidades parceiras do Plano Regional Contra a Violência Doméstica, bem como demais profissionais envolvidos na intervenção com vítimas ou com agressores(as).

De referir que o O Governo Regional tem desenvolvido várias iniciativas tendo em vista a promoção da mudança de atitude social face à problemática da Violência Doméstica, com o objetivo de ampliar e especializar as respostas de proteção às vítimas.