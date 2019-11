Secretaria Regional da Educação disponível para continuar a apoiar projectos educativos das escolas

Jorge Carvalho assumiu, esta tarde, toda a disponibilidade, por parte da tutela, para “continuarmos a colaborar e apoiar aquilo que são os projectos educativos de cada escola e em particular da Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva”. O secretário regional da Educação agradeceu a disponibilidade dos docentes da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva para ‘abraçar’ os projectos propostos pela secretaria regional. A desmaterialização dos manuais do 5.º ano são um dos exemplos dos desafios lançados. Jorge Carvalho participou nas comemorações do 41.º aniversário desse estabelecimento de ensino. A cerimónia contou com uma homenagem ao professor Cristiano Castro.

“Nós entendemos que só respeitando as especificidades, os diferentes contextos, os diferentes ambientes de aprendizagem é que é possível dar resposta lectiva e resposta individual”, frisou Jorge Carvalho.

A comunidade educativa da escola, a secretaria e o Governo Regional reconheceram todo o trabalho, empenho e competência do professor Cristiano Castro, dando o nome do docente ao pavilhão. “O nosso agradecimento. Que o facto de hoje termos o nome do professor Cristiano neste pavilhão sirva de exemplo a todos aqueles que por aqui estão e possam passar: alunos e professores”, referiu Jorge Carvalho, enaltecendo os valores do professor de Educação Física.

Por seu lado, Cristiano Castro agradeceu a quem propôs e aceitou dar o seu nome ao pavilhão. “Foi uma honra que nunca esperei, nem pensei nos sonhos. Considero que nunca fiz nada de extraordinário que merecesse este reconhecimento”, disse, acrescentando que apenas cumpriu a sua missão, tal como outros colegas.

As comemorações incluíram ainda distinções de mérito a um total de 224 alunos, 149 dos 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade, 42 do 10.º ano e 33 do 11.º ano. Os alunos do 5.º ano foram distinguidos no primeiro dia de aulas e os do 12.º ano serão distinguidos no final do ano letivo.