Secretaria do Turismo quer inventariar Clássicos no futuro

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, esteve presente, esta manhã, na abertura do ‘Madeira Classic Car Revival’, iniciativa integrada no programa da Festa da Flor, que ao longo de três semanas consecutivas encantou turistas e residentes.

Na ocasião, Paula Cabaço colocou a hipótese de criar um inventário dos carros que participantes (em termos de datas, marcas, ano de construção, etc.), “para podermos comparar com outros destinos e ser até uma forma de valorizar o evento, em futuras iniciativas”.

A secretária destacou também que “estamos perante uma exposição em que os carros são todos madeirenses”, o que também “realça o valor da exposição e a importância que este património tem na Madeira”.

Cabaço realçou o “grande sentido estético” desta mostra e, ao mesmo tempo, a sua importância para “perceber a história do automóvel”, reconhecendo que o evento “dinamiza a economia do ponto de vista turístico pela quantidade de visitantes que temos, mas também dinamiza a indústria que serve este sector” (tecidos, estofadores, madeiras, peças).

A governante dirigiu ainda uma palavra aos particulares “que de forma muito empenhada se dedicam à conservação e ao restauro destes exemplares, permitindo realizar uma exposição como esta”.

A iniciativa, a cargo do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, tem por objectivo mostrar e premiar os melhores veículos clássicos existentes na Região. A edição deste ano conta com mais de 500 viaturas inscritas, que estarão em exposição, na Praça do Povo, até às 17 horas de hoje.