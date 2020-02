Secretaria alerta para bom senso no uso do espaço florestal devido ao risco de incêndio na Madeira

Face às previsões meteorológicas para a Região Autónoma da Madeira, onde se verifica um aumento significativo do Risco de Incêndio Florestal, a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas alerta que é necessário ter prudência e bom senso no uso do espaço florestal evitando comportamentos de risco que possam pôr em perigo pessoas e um património que é de todos nós.

Atendendo que os comportamentos negligentes são a principal causa de incêndios, aquela secretaria, ao abrigo da legislação em vigor, relembra que com as actuais condições meteorológicas (temperaturas elevadas, ventos fortes e humidade relativa do ar baixa) é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer tipo de local.