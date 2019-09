SDM destaca as vantagens fiscais e operacionais da Madeira em Espanha

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) será um dos temas abordados na conferência subordinada ao tema ‘O Momento de Investir em Portugal é Agora!”, organizada pela Sociedade de Advogados Caruncho,Tomé & Judel, que decorrerá a 25 de Setembro, em Vigo, Espanha.

A sede do ‘Círculo de Empresarios de Galicia’ vai acolher a iniciativa que contará com a intervenção do representante da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) para Espanha, do Banco Santander, de fiscalistas e de advogados de sociedades com actividade em Espanha e Portugal.

“Trata-se de um evento que tem como principal objectivo mostrar ‘o bom momento’ em que Portugal se apresenta como localização para investir e desenvolver negócios em sectores da economia muito competitivos, tirando partido das vantagens fiscais existentes, designadamente através do CINM”, destaca a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), entidade gestora da praça madeirense, na sua página na Internet. Razão pela qual a conferência tem como públicos-alvo empresários e investidores que já investiram em Portugal ou que pretendam vir a fazê-lo no futuro.

A SDM é um dos participantes neste evento que se insere no âmbito das acções que ao longo dos anos tem desenvolvido em vários mercados em parceria com a AICEP, no quadro de uma colaboração desenvolvida com o objectivo de atrair investimento externo para a Madeira.

A SDM estará representada na conferência pelo responsável dos seus escritórios em Lisboa e no Porto, João Trigo Morais, que abordará o tema “Madeira: Vantagens fiscais e operacionais”.

Para a SDM, a participação neste evento reveste-se de particular interesse na medida em que Espanha é um dos mercados que continua a demonstrar resultados positivos para o CINM, em todos os seus sectores de actividade, sendo uma oportunidade para reforçar a sua presença no meio empresarial da Galiza.