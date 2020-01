“O Governo da República falhou com a Universidade da Madeira, ao não ter apresentado os estudos relativos à majoração do financiamento desta instituição – conforme assumido na anterior legislatura – e ao não ter previsto o necessário e prometido reforço de verbas, no Orçamento para 2020”. A afirmação é de Sara Madruga da Costa que, nesta terça-feira, no âmbito da audição ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fez questão de vincar a “necessidade de clarificar e resolver uma situação urgente e que, em muito, tem vindo a condicionar a actividade desta instituição”.

“Na última legislatura e nas inúmeras vezes em que trouxemos esta preocupação a este Parlamento, o Governo da República e, em particular, o Sr. Ministro, nunca respondeu, nem às perguntas que fizemos em sede de especialidade na discussão dos últimos quatro Orçamentos de Estado, nem às questões colocadas nas audições regimentais, nem às perguntas regimentais que fizemos, a última das quais já no início desta legislatura”, sublinhou a deputada Social-democrata, lamentando a falta de capacidade e de vontade do Estado Português, numa matéria “que urge resolver, a favor desta instituição e de todos os que dela fazem parte, assim como dos serviços que presta aos seus alunos, estando em causa o próprio apoio e a maior valorização do ensino superior do nosso país”.

“O financiamento das universidades das Regiões Insulares e Ultraperiféricas não pode fugir à realidade onde as mesmas estão inseridas e tem de ter em conta as especificidades que condicionam a sua actuação, nomeadamente o menor número de alunos, a dificuldade de fixação de professores e os custos de insularidade acrescidos na oferta formativa”, frisou Sara Madruga da Costa, questionando o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre quando é que tencionaria “reforçar o financiamento da UMA com vista à integração dos seus precários e à regularização das contratações ao abrigo do programa científico, preocupação esta que tem vindo a ser transmitida, pela Reitoria desta Universidade, pelo menos desde 2018”.

Segundo a deputada, o PSD “foi o único partido que nos últimos quatro anos defendeu, na Assembleia da República, o reforço do financiamento da Universidade da Madeira e vamos continuar a trabalhar e a pressionar o Governo da República para que esta majoração venha a ser uma realidade”, concluiu.