Sara Cerdas questiona Comissão Europeia sobre a renovação das embarcações de pesca

Após a realização do primeiro ‘Roteiro Geração Madeira’, em Câmara de Lobos, a eurodeputada socialista Sara Cerdas comprometeu-se junto dos pescadores e armadores a apresentar directamente à Comissão Europeia as atuais problemáticas que afectam a actividade laboral desenvolvida pelos mesmos.

“Após analisarmos todos os contributos recolhidos na edição em Câmara de Lobos, do ‘Roteiro Geração Madeira’, quanto à temática piscatória, verificamos que havia a necessidade de questionar a Comissão Europeia quanto à possibilidade de se implementar um sistema de substituição ou modernização dos motores dos barcos que permita o aumento da sua potência, sem interferir com as quotas de pesca previamente estabelecidas”, afirmou.

Sara Cerdas alertou ainda a Comissão Europeia para o facto de que “um motor de maior potência poderá traduzir-se em ganhos de eficiência energética, redução das emissões de carbono, maior produtividade e, em traços genéricos, maiores ganhos ambientais”.

De lembrar que a eurodeputada pretende criar uma relação bilateral com os madeirenses e porto-santenses, através do ‘Roteiro Geração Madeira’ e da recolha dos seus contributos no terreno, no sentido de levar as suas problemáticas até as instituições europeias e também elucidar a população regional sobre os actuais temas em discussão e trabalho no Parlamento Europeu.