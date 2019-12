Sara Cerdas organiza segunda edição do Roteiro Geração Madeira no Porto Santo

O Porto Santo recebe, entre os dias 8 e 9 de Dezembro, a segunda edição do Roteiro Geração Madeira, organizada pela eurodeputada socialista, Sara Cerdas, focado na temática ‘Mobilidade, Turismo e Desenvolvimento Regional’.

Trata-se de uma iniciativa que permite recolher no terreno os contributos dos porto-santenses e compreender como é possível combater a dupla-insularidade e sazonalidade neste destino.

A reunião entre a eurodeputada e o PS Porto Santo vai permitir “novas ideias e estratégias para impulsionar o destino Porto Santo”, refere o gabinete de comunicação de Sara Cerdas, acrescentando que a eurodeputada vai aproveitar para visitar algumas empresas apoiadas por fundos provenientes do orçamento da União Europeia.

As iniciativas agendadas contam com a presença do Deputado à Assembleia Regional, do Porto Santo, Miguel Brito, assim como de outros elementos do PS Madeira.

O Roteiro Geração Madeira tem como objectivo envolver os madeirenses e porto-santenses na agenda europeia e no processo de decisão europeu, através da recolha dos seus contributos no terreno, num projecto de democracia participativa.