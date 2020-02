São Vicente regista a temperatura máxima mais alta deste Inverno na Madeira

Foi esta tarde batido o recorde do valor máximo da temperatura do ar neste Inverno na Madeira, com o ‘mercúrio’ a chegar aos 28,6 graus Célsius em São Vicente pelas 14 horas.

Este valor da temperatura do ar, a repetir-se no intervalo de pelo menos 48 horas, corresponde ao parâmetro de aviso laranja para o tempo quente na costa Norte.

Nesta mesma área geográfica da ilha da Madeira há outros dois registos da temperatura que também já atingiram o nível de aviso meteorológico, desta feita ‘amarelo’. A Ponta de São Jorge (25,5ºC) e Santana (24,3ºC).

Na costa Sul a estação meteorológica do Lido, no Funchal, e do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, marcaram as temperaturas mais altas registadas até a última hora (26,0ºC).