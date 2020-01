Santana distribui apoios a diversas entidades do concelho

A Câmara Municipal de Santana aprova esta quarta-feira a proposta de celebração de Protocolos/Contratos-Programa de Desenvolvimento Social, Desportivo, Recreativo e Cultural com diversas entidades do concelho.

Subscrita pela vice-presidente do executivo CDS, Élia Gouveia, em causa estão os valores do apoio financeiro a atribuir no presente ano às instituições e organismos que desenvolvem actividades nas diferentes áreas de actuação.

Uma outra proposta de celebração de contrato-programa será também votada na reunião ordinária da Câmara Municipal a acontecer amanhã de manhã no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Visa o desenvolvimento desportivo com a Associação Regional de Triatlo da Madeira.

De resto, no período da Ordem do Dia os autarcas do CDS e do PSD com assento no órgão executivo municipal presidido por Dinarte Fernandes vão também votar três propostas de atribuição de apoio, nomeadamente: à aquisição de livros e material escolar, à natalidade e à mensalidade de Creche/pré-escolar, todas subscritas também pela vice-presidente da autarquia, autarca com os pelouros Social, Educação, Cultura, Juventude e Desporto. As duas últimas resultam das candidaturas apresentadas para aprovação no âmbito das políticas de Incentivo à Natalidade e de Apoios Escolares.

Nesta que é a derradeira reunião do mês, além do período ‘livre’ de Antes da Ordem do Dia acresce o período de audiência de munícipes, caso haja interessados em intervir.