Santana cria Regulamento para atribuição de Prémios de Mérito Desportivo

Neste final de semana realizam-se sessões ordinárias dos dois principais órgãos autárquicos do Município de Santana. Na quinta-feira acontece a reunião do órgão executivo, para atribuir apoios sociais e desportivos, criar um novo Regulamento Municipal para premiar o Mérito Desportivo e alterar outros regulamentos. Passadas 24 horas será a vez da Assembleia Municipal ocupar o mesmo espaço – Salão Nobre – para apreciar e votar as várias propostas relacionadas com a carga fiscal a aplicar no próximo ano.

Na ordem de trabalhos da reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana, destaque também para o pedido de retoma de funções após suspensão de mandato, apresentado pela vereadora do PSD Ana Rosina Freitas, actual directora do Parque Temático da Madeira. Depois de algum tempo substituída por Cláudia Perestrelo – este domingo eleita deputada na lista do PSD – o lugar do único elemento na oposição municipal deverá, a partir de Outubro, ser reocupado por Rosina Freitas.

De resto a sessão desta quinta-feira, que é aberta ao público, reservando logo no início dos trabalhos o habitual período de audiência de munícipes, contempla na ordem de trabalhos uma proposta de aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo celebrado com o Clube 100 à Hora, tendo em conta a organização do ‘Zoom iGest Rali do Faial 2019’. Outra proposta subscrita pelo presidente da Câmara, Teófilo Cunha, é a atribuição de apoio para o ‘Grande Prémio de Santana’ em supermoto, que se realiza já no próximo fim-de-semana. O autarca do CDS apresenta também proposta para a criação de Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Mérito Desportivo.

O mesmo visando a alteração de alguns Regulamentos Municipais, nomeadamente de Apoios Escolares e das Medidas de Apoio às Famílias no âmbito das Políticas de Incentivo à Natalidade.

Também aprovadas deverão ser as quatro propostas de atribuição de apoios inscritas na ordem de trabalhos pela vice-presidente, Élia Gouveia. Em causa a aquisição de livros e de material escolar, apoio à natalidade, apoio à mensalidade de creche/pré-escolar e apoio habitacional.