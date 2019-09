Santa Cruz inicia em Gaula plano de combate a perdas de água no Concelho

A Câmara Municipal de Santa Cruz apresentou, ontem, 26 de Setembro, na Casa do Povo de Gaula, a empreitada ‘Diminuição de Perdas no Sistema Distribuidor de Água Potável do Concelho de Santa Cruz - Zona Piloto de Gaula’.

Trata-se de um projecto piloto que será iniciado em breve, e consiste na remodelação da rede de distribuição de água potável, numa extensão de cinco quilómetros, com o objectivo de diminuir as perdas de água que ocorrem actualmente e que, na zona a ser intervencionada, ascende a cerca de 80%.

Depois desta zona piloto, estão já adjudicadas intervenções na Terça e no Garajau, estando a decorrer novas candidaturas no IDR para o restante concelho.

A apresentação de ontem teve como orador convidado Rui Silva Santos, da empresa RSS – Redes e Sistemas de Saneamento, responsável pelo projecto de redução de perdas no Concelho de Santa Cruz. Uma apresentação pública integrada no plano de comunicação e divulgação do projecto aprovado no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Segundo a autarquia, este projecto foi aprovado em Janeiro de 2019, com um investimento elegível no valor de 877.000,00€, com a taxa de financiamento de 85%, dos quais resulta um apoio máximo de Fundo de Coesão de 745.450,00€ e Apoio Financeiro Público Regional de 131.550,00€.