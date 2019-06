Santa Cruz apresenta risco máximo de incêndio

Santa Cruz apresenta hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Além de Santa Cruz, mais treze concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Bragança, no continente, apresentam o mesmo risco.

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Silves, São Brás de Alportel, Tavira, Alcoutim e Castro Marim (Faro), Marvão, Nisa e Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova (Castelo Branco), Mação e Sardoal (Santarém) e Mogadouro e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Coimbra, Guarda, Aveiro, Vila Real e Braga em risco muito elevado.

Em risco elevado de incêndio estão ainda vários concelhos de todos os 18 distritos de Portugal continental.

No arquipélago da Madeira, o concelho de Machico apresenta hoje risco máximo de incêndio e os de Machico, Funchal, Câmara de Lobos (apenas alguma localidades) e Porto Moniz (algumas localidades) risco muito elevado.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de “reduzido” a “máximo”, sendo o “elevado” o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O risco de incêndio poderá diminuir a partir de hoje em algumas regiões do país devido à previsão de chuva fraca e descida das temperaturas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral das regiões Norte e Centro até meio da tarde, podendo persistir em alguns locais.

Está também prevista a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Mondego até final da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte nas terras altas até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

O IPMA prevê ainda neblina ou nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro, descida da temperatura mínima nas regiões do interior e da máxima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar hoje entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Faro) e as máximas entre os 21 graus (em Viana do Castelo) e os 32 (em Évora e Beja).