Santa Cruz acusa presidente da ARM de “incompetência”

A Câmara Municipal de Santa Cruz emitiu hoje um comunicado onde acusa a presidente da ARM de “incompetência, atacando os concelhos que não aderiram à empresa de capitais públicos que serve de braço armado do poder em tempo de campanha eleitoral”.

Relembrando que a ARM é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, “paga por todos nós”, acusa-a de “só servir os municípios a quem conseguiu deitar mão” através de “fundos europeus, públicos e governamentais”.

A autarquia de Santa Cruz acusa o Governo Regional de “servir apenas os clientes da ARM” quando “deveria servir todos os madeirenses”, salientando que a ARM, através da sua presidente, “aguça o engenho em tempos de campanha eleitoral”, através de uma agenda política que já se manifestou por diversas vezes”.

“Agora, parece que a falta de água de rega é afinal culpa do Funchal e de Santa Cruz, que não entregaram nem vão entregar as suas águas a estes boys e girls que se alimentam do sector empresarial público da Região”, adianta ainda o comunicado, recordando que o PSD esteve mais de trinta anos em Santa Cruz e “nunca investiu na rede de distribuição de água”.

Considera “fácil” dizer que o Governo vai investir milhões nos concelhos aderentes, “quando se fez tudo para que os municípios não aderentes ficassem com as migalhas da fatia de leão dos fundos europeus que foi cozinhada para ficar na ARM”, acusa o município de Santa Cruz, garantindo que este concelho “fará o seu investimento e o povo dará a resposta nas próximas eleições”, sendo “mais do que tempo de servir o povo e não estas empresas e os seus quadros que auferem ordenados principescos”.