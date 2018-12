Sala cheia para ouvir Pedro Calado no Porto Santo

O Porto Santo recebeu este sábado a visita do vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.

O ‘vice’ de Miguel Albuquerque esteve na ilha dourada para explicar o orçamento regional para 2019 e dar igualmente algumas explicações do OE.

Escola, rotundas, viaturas eléctricas, investimento da ARM, intervenções no Porto de Abrigo

No que concerne ao Porto Santo, há muitas obras já iniciadas como, por exemplo, “as obras da escola secundária no valor de quase 4 milhões” e também “os apoios que estão ser aplicados no gimnodesportivo”.

Pedro Calado referenciou “uma estrada que está a ser pensada, a ER 102, com a construção de uma rotunda, uma intervenção que está orçada em quase um milhão de euros”.

“Temos um incentivo fiscal na aquisição de viaturas eléctricas”, salientou Pedro Calado que lembrou igualmente “o caminho agrícola que está a ser pensado, uma obra significativa de um milhão de euros em fundos comunitários”.

No que concerne ás águas, “temos um investimento da ARM, com intervenções na dessanalizadora e outras intervenções em outros locais superiores a 7 milhões de euros para o Porto Santo”.

Numa das salas do Centro de Congressos do Porto Santo, repleta de pessoas para ouvir Pedro Calado, a explicar o orçamento para o Porto Santo, o governante disse que a “APRAM vai fazer no Porto de Abrigo, quer a nível do desassoreamento, entre outras intervenções que estão previstas”.

Investimentos totais de 15 milhões de euros

Em suma, o vice-presidente do Governo Regional disse que “o que nós quisemos demonstrar que entre os fundos comunitários e apoios directos, nas várias intervenções ao nível das estradas e de outros equipamentos, temos aqui investimentos superiores a 15 milhões de euros, no Porto Santo o que é muito significativo”.

No final da explicação sobre o orçamento, os porto-santenses questionaram o governante sobre os diversos aspectos e dificuldades dos locais e que tem podem ser beneficiadas com a aplicação do futuro orçamento regional.

Pedro Calado disse a propósito destas intervenções por parte da população local “é muito importante conviver e ouvir o público e sobretudo sentir que a população e nós estamos a falar a mesma linguagem”.

“Há um contacto muito directo em que as pessoas põem as suas ideias e é por isso que nós vemos até a população para haver um contacto directo e generalizado com a população, para elas sentirem que nós estamos a governar para as pessoas, governar consoante as necessidades”.