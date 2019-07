Saiba quais os números que marcam esta sexta-feira, 19 de Julho

45

Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Segundo a PJ, o indivíduo, que foi detido em flagrante delito, dissimulava no interior do organismo embalagens contendo heroína suficiente para milhares de doses individuais.

546 alunos realizaram hoje as Provas Finais de Português, de Português Língua Não Materna (Iniciação) e de Português a Nível de Escola (9.º ano de escolaridade), do 3.º Ciclo do Ensino Básico, e os Exames Finais de Geografia A, de História da Cultura e das Artes (11.º ano de escolaridade) e de Português (12.º ano de escolaridade), do Ensino Secundário, da 2.ª Fase.

48 alunos da Universidade Sénior da Ribeira Brava, com idade igual ou superior a 50 anos, receberam hoje certificados pelas mãos do secretário Regional de Educação, na cerimónia de encerramento da Universidade Sénior, um projecto do município da Ribeira Brava, que surgiu no ano lectivo 2018/2019, no âmbito do envelhecimento activo.

O Governo Regional está a investir 3,9 milhões de euros (c/IVA) para melhorar os níveis de eficiência operacional no abastecimento de água no Porto Santo.

A intervenção visa a substituição de 20 km de condutas de distribuição, para implementação de 22 zonas de medição e controlo e para beneficiação de reservatórios e modernização de sistema elevatórios.

Foi publicado ontem, quinta-feira, no Jornal Oficial da Região (JORAM) a abertura de um procedimento concursal para provimento dos lugares vagos de conservador de registos nos serviços de Registo Civil e Predial e Notariado: Porto Moniz e de Registo Civil e Predial: Machico, Porto Santo e São Vicente.