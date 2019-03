Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Projecto ‘Madeira Flower Collection’

A secretária regional do Turismo e Cultura apresenta esta terça-feira, pelas 12 horas, no Espaço Infoart, o projecto ‘Madeira Flower Collection’, uma nova iniciativa a integrar na programação da Festa da Flor 2019.

Cerimónia distinguirá o utente número 12 milhões

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participa, esta terça-feira, pelas 17 horas, na Loja do Cidadão, no Funchal, numa cerimónia que distinguirá o utente número 12 milhões daquele serviço.

Visita da Embaixadora da África do Sul

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10h30, no Palácio de São Lourenço, a Embaixadora da África do Sul em Portugal, Mmamokwena Gaoretelelwe, em audiência.

Audiência à Embaixadora da República da África do Sul

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso, recebe em audiência, pelas 15 horas, a Embaixadora da República da África do Sul, Mmamokwena Gaoretelelwe.

Tomada de posse do presidente da Delegação Regional da Ordem dos Farmacêuticos

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ana Paula Martins, desloca-se esta terça-feira à Madeira, para dar posse ao novo presidente da Delegação Regional, Tiago Magro, eleito no passado dia 9 de fevereiro para o mandato 2019-2021.

A cerimónia de posse está marcada para as 15 horas, no Vidamar Resort Hotel, no Funchal, com presença confirmada do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

O farmacêutico Tiago Magro assume a direção da Delegação Regional nos próximos três anos, sucedendo a Bruno Olim Ferreira que liderou a delegação ao longo dos últimos seis anos. As eleições para a Delegação Regional da Madeira da OF registaram uma das mais altas participações de sempre, com uma afluência de quase 40% dos farmacêuticos eleitores, num universo eleitoral de 227 eleitores.

Visita ao Centro do Bom Jesus

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, tem uma visita de trabalho agendada para esta terça-feira, pelas 11 horas, ao Centro de Saúde do Bom Jesus.

Entrega de prémios do concurso de literatura Infantojuvenil

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação (DRE), promove a entrega de prémios relativos à 4.ª edição do Concurso de Literatura Infanto-juvenil ‘Inclusiva Todos Podem Ler’, esta terça-feira, pelas 14 horas, no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira.

Esta iniciativa tem como objectivo de estimular a leitura inclusiva, através da utilização de tecnologias de apoio e livros e outros conteúdos adaptados às necessidades especiais evidenciadas pelos alunos.

Festa de São José no Estabelecimento Bela Vista

Realiza-se esta terça-feira, pelas 14h30, no Estabelecimento Bela Vista (EBV), a Festa de São José, com o objectivo de homenagear o seu Santo Padroeiro.

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente na iniciativa, promovida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, através do EBV, sendo que o presente evento já se realiza há alguns anos, assumindo-se como um momento lúdico e de convívio interinstitucional ao ar livre, organizado pelos serviços de animação deste estabelecimento.

Encerramento das actividades da XXIII Semana de São José

A secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 20h15, no encerramento das actividades da XXIII Semana de São José.

A Semana de São José realiza-se, anualmente, como forma de apresentar projectos relevantes para a comunidade local e celebrar também o aniversário da casa do povo. O tema escolhido para este ano foi o ‘Património’, nas suas diversas manifestações, desde o património natural ao edificado, passando também pelo imaterial, onde se inclui a literatura tradicional da freguesia.

O programa do dia de encerramento das festividades inclui uma Eucaristia alusiva ao Dia de São José, Padroeiro da freguesia, e ao Dia do Pai, seguida de uma homenagem aos pais e convívio.