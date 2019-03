Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Cortejo Trapalhão

A Avenida do Mar, no Funchal, acolhe, esta terça-feira, pelas 16 horas, o tradicional ‘Cortejo Trapalhão’.

Formação em teatro para adultos

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, a partir desta terça-feira até o próximo sábado, pelas 18h30, um ‘Laboratório de Formação Teatral para Adultos’.

Cortejo trapalhão no Porto Santo

O Cortejo Trapalhão também promete trazer cor e animação ao Porto Santo. O desfile inicia pelas 15 horas.

Cortejo de Carnaval no Caniço

Nas ruas do centro do Caniço, em Santa Cruz, também não faltará folia e animação, com a passagem do ‘Cortejo de carnaval’, pelas 16 horas