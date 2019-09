Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Inauguração do Centro de Terapias ‘Os Grandes Azuis’

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de inauguração do Centro de Terapias ‘Os Grandes Azuis’, pelas 11 horas, nas instalações da associação, Rua Dr. Fernando Rebelo - Complexo Habitacional e Comercial de Santo António.

Apresentado o 5.º Madeira Uphill 2000

Esta sexta-feira, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, será apresentado o 5.º Madeira Uphill 2000, uma meia-maratona que liga a baixa do Funchal ao Pico do Areeiro, e que é considerada uma das provas mais difíceis da Europa nesta distância. O vereador do Desporto na CMF, João Pedro Vieira, estará presente na ocasião.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta sexta-feira, pelas 16 horas, as instalações da empresa Milk Dynamics, na Zona Franca e Industrial da Madeira.

O objectivo desta iniciativa é o de conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Regionais de 22 de setembro realiza, pelas 10 horas, uma reunião/visita ao conselho de administração do SESARAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Iniciativa política - CDS

No âmbito da pré-campanha para as eleições regionais, o CDS-PP Madeira leva a efeito esta sexta-feira, uma acção de contactos com as populações dos concelhos de São Vicente e Porto Moniz. O candidato a presidente do Governo Regional, Rui Barreto, irá prestar declarações à comunicação social às 12 horas no centro da vila de São Vicente.

Iniciativa política - CDU

A CDU desenvolverá uma iniciativa política regional no centro da cidade do Funchal, pelas 10h30, junto ao Centro Comercial ‘La Vie’, sobre a importância dos objectivos e alcance dos compromissos políticos para o aumento geral dos salários e das pensões.

Iniciativa política - PS

O Partido Socialista promove, esta sexta-feira, pelas 18h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, uma conferência subordinada ao tema ‘Acesso à Saúde: Um Direito’. A iniciativa contará com a participação de médicos e enfermeiros, bem como do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, que irá explicar as medidas que o seu programa prevê nesta área prioritária.

Iniciativa Política - BE

O Bloco de Esquerda (BE) promove uma acção política, pelas 10 horas, na Praça do Município do Funchal.