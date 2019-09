Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Último dia de Campanha - Regionais 2019

Iniciativa política - PDR

O PDR promove, pelas 10 horas, uma conferência de impressa no Mercado dos Lavradores, seguida de contactos com a população, no Funchal.

Iniciativa política - PSD

O PSD/Madeira realiza uma arruada no centro do Funchal, com arranque previsto para as 18 horas, junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias.

Iniciativa política - RIR

O RIR irá percorrer diferentes ruas do Funchal, contando com a presença do presidente do partido, Vitorino Silva (Tino de Rans), com declarações à comunicação social pelas 10h30.

Na parte da tarde, fará o encerramento de campanha, pelas 19 horas, no Pico dos Barcelos, em Santo António (Funchal).

Iniciativa política - CDU

A CDU realiza, esta sexta-feira, às 10h30, no centro do Funchal, uma iniciativa da campanha eleitoral que terá lugar na Rua Fernão de Ornelas, em que participará o cabeça-de-lista da CDU nas próximas Eleições Regionais, Edgar Silva.

Iniciativa política - CDS

A candidatura do CDS - PP encerra, esta sexta-feira, a campanha para as eleições regionais com acções nos 11 concelhos da Região, com a concelhias locais do partido a percorrerem cada um dos municípios para a mensagem final.

Ao fim da tarde, por volta das 19 horas, o candidato a presidente do Governo Regional e líder do CDS-PP Madeira será recebido pelas equipas dos 11 concelhos numa concentração marcada no restaurante ‘Cantinho do Norte’, em São Martinho, no Funchal. Às 20 horas, Rui Barreto irá prestar declarações à comunicação social.

Iniciativa política - IL

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal às eleições regionais, Nuno Morna, irá fazer o balanço da campanha deste partido, pelas 12 horas, em frente à Assembleia Legislativa da Madeira.

Iniciativa política - PS

A candidatura do PS Madeira às eleições regionais, liderada por Paulo Cafôfo, promove, pelas 21 horas, um comício de encerramento da campanha no Parque de Santa Catarina (Funchal).

Iniciativa política - PTP

O PTP promove uma acção de campanha, pelas 15 horas, junto à vice-presidência do Governo Regional, no Funchal.

Iniciativa política - JPP

O JPP irá realizar um convívio de encerramento de campanha, pelas 19 horas, no Pavilhão do Madeira CAB. Estão previstas declarações à comunicação social entre as 21 e as 22 horas.

Iniciativa política - BE

O BE realiza um comício de fim de campanha, que contará com a presença da nossa eurodeputada Marisa Matias, a ter lugar, pelas 19h30, na Rua dos Tanoeiros, em frente à sede regional. Pelas 17h30, leva a cabo uma arruada, que partirá da Rua Fernão Ornelas e percorrerá o centro da cidade.

Iniciativa política - CHEGA

O CHEGA promove, esta sexta-feira, uma arruada no centro do Funchal. Pela tarde, estará em campanha nos concelhos de Santa Cruz, Machico e Santana. Já ao final da tarde realiza um jantar no restaurante o ‘Miradouro’, em São Roque (Funchal).

Roteiro de Animação

Sexta-feira

‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

Dupla Ventania & Amor garante a selecção musical a partir das 18h30, no Barreirinha Bar Café.

Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira, acolhe às 19 horas a inauguração da exposição de Tânia Carvalho e Luís Guerra e bailarinos do Dançando com a Diferença.

Principia a segunda Mostra de Maracujá e Derivados, pelo segundo ano consecutivo na frente-mar da Ribeira Brava. Evento visa a promoção e debate da produção regional do maracujá. Actuam o cantor João Vinagre, a cabeça-de-cartaz Rosinha e o DJ P. Pestana.

Às 20 horas arranca a festa ‘Unleash the Beast’, no Pátio da Universidade da Madeira, no âmbito da Recepção ao Caloiro 2019. Actuam a Tuna D’Elas e a TUMa, além do DJ Andy Lux.

Associação de Fado da Madeira dinamiza Grande Noite de Fados no Restaurante Barra Azul (Praia Formosa), pelas 20h30.

Exibição do filme ‘Cartas de Fora’, pelas 21 horas, Centro de Congressos do Casino da Madeira.

‘DJ set’ de Nelson Caires, a partir das 21 horas, no Pestana CR7.

Primeira noite da ‘Rumba Venezolana’ na Tasca do Bexiga, que celebra o primeiro aniversário na Rua das Fontes, Funchal.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

Mini Eco Bar sugere a rubrica ‘Melow Melow’, com a selecçãoo musical de Buddah Jr.

Abertura da temporada musical no Scat Funchal Music Club & Restaurant, no Lido, com concerto do grupo de André Viamonte, pelas 23 horas, apresentando uma linguagem universal construída na emoção, onde vários estilos se unem e várias linguagens se fundem.

Discoteca Jam propõe ‘Lusofonia’ com Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o Clube Marginal acolhe Li-Polymer a partir das 2h50.