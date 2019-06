Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Apresentação da campanha ‘Neste Verão, Consuma com Moderação!’

Esta sexta-feira, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Serviço de Defesa do Consumidor, apresenta a Campanha ‘Neste Verão, Consuma com Moderação!’.

A campanha tem por objectivo sensibilizar a comunidade em geral, e os consumidores em especial, para a necessidade de se alterarem comportamentos de consumo, com vista à preservação do planeta, incentivando as boas práticas de consumo sustentável durante todo o ano, com maior incidência, nesta época de Verão.

A apresentação da campanha terá lugar no Barreirinha Bar - Café, pelas 10h30 e contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, com uma abordagem mais informal e interactiva, marcada por testemunhos de especialistas neste domínio.

Aniversário da Escola da Torre

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta sexta-feira, pelas 10 horas, às comemorações do 15.º aniversário da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos da Torre, em Câmara de Lobos.

Encontro Regional do Ensino Básico Recorrente

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 12 horas, no XXVII Encontro Regional do Ensino Básico Recorrente, que terá lugar na Escola Secundária de Jaime Moniz.

Abertura da época balnear no Funchal

Abertura oficial da época balnear no Funchal, a ter lugar, pelas 11 horas, no Complexo Balnear do Lido. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

‘Música na Natureza’ no Porto Santo

Esta sexta-feira, pelas 20h30, no Miradouro do Furado Norte – Morenos, na Ilha do Porto Santo, arranca o ciclo ‘Música na Natureza’, em mais uma iniciativa que surge integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento da Madeira e Porto Santo.

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, irá marcar presença no arranque desta iniciativa que se prolonga até domingo.

Altares de São João

Apresentação da edição de 2019 dos Altares de São João, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal (CMF), a ter lugar, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. Miguel Silva Gouveia, estará presente na ocasião.

‘Roteiro de Animação’

SEXTA-FEIRA

O Lions Clube do Funchal promove a trigésima edição da Feira do Pão, de sexta a domingo, na placa central da Avenida Arriaga, em frente à Secretaria de Turismo e Cultura.

Arranca a segunda edição do festival gastronómico do Belmond Reid’s Palace, ‘The Art of Flavours’, que decorrerá até domingo. O anfitrião Luís Pestana, chefe-executivo do Belmond Reid’s Palace e do estrelado William Restaurant, será acompanhado por sete ‘chefs’ Michelin que prometem oferecer experiências gastronómicas inesquecíveis.

Espectáculo ‘Histórias e Lendas Com e Sem Emendas’, pelo TEF, às 15 e 22 horas, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Música ao vivo

‘Tardes de Esplanada’ no espaço Los Primos, na Rua da Carreira n.º 236, no Funchal. O evento arranca às 16 horas e o destaque vai para o concerto de Tiago Silva Sena e Vítor Abreu em formato acústico.

‘Sunset Terrace’, a partir das 18 horas, no Castanheiro Boutique Hotel.

DJ Sauce Ross, de Nova Iorque, actua no Barreirinha Bar Café. A festa começa às 18h30.

Orquestra Académica do Conservatório - Escola das Artes da Madeira realiza 7.º Concerto Comentado, às 21 horas, no salão paroquial da igreja do Piquinho, Caramanchão, em Machico, sob a direcção do maestro e professor Francisco Loreto.

O Espaço 116 promove um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ‘A culpa é do mordomo (Doidos Milionários), de 1936.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘Ash is Purest White’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

Inauguração do Naval Bar & Restaurant, na Quinta Calaça, das 20 às 22 horas (apenas para sócios e convidados). A partir das 22 horas, as portas abrem ao público. A festa conta com a actuação dos DJs Filipe Quintal e Ricardo Branco, e da DJ convidada nacional Martinha Antunes.

Evento ‘Electro Fun Funk’, no Muni Eco Bar, com as escolhas musicais de Buddha Jr.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, promove uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden há festa Jack Daniels com o DJ Michael C.

No Jam há ‘Forever Disco’ com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. Já o Clube Marginal, em formato ‘Late Night’ (abre às 2h50), terá a animação do DJ BZ.