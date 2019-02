Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Abertura do seminário: ‘Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta sexta-feira, pelas 9h30, à sessão de abertura do seminário ‘Como comunicar projectos apoiados por fundos da União Europeia’, que decorre no Centro de Congressos Sunrise Auditorium do Hotel Vidamar Resort Hotel Madeira, numa produção da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, em colaboração com a Rede de Comunicação Portugal 2020.

Trata-se de um evento dirigido, fundamentalmente, a beneficiários e potenciais beneficiários do Portugal 2020, em especial, gestores e responsáveis de comunicação dos projectos apoiados por fundos da União Europeia.

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, pelas 17 horas, a empresa ‘Beat – Stars’, instalada na ‘Startup Madeira’, no Campus da Penteada.

Estas iniciativa tem como objectivo conhecer “in loco” os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Abertura do ‘5.º Encontro de História Regional e Local na Escola’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h30, na sessão de abertura do ‘5.º Encontro de História Regional e Local na Escola’, este ano subordinado ao tema ‘Madeira: um mar de memórias a preservar’, que terá lugar na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

Entrega de certificados de qualidade a dois serviços hospitalares do SESARAM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde, pelas 12 horas, decorrerá a cerimónia oficial da entrega de Certificados de Acreditação de Qualidade a dois serviços, Pediatria e a Cirurgia Pediátrica, num evento a decorrer na sala de conferências da referida unidade hospitalar.

Inauguração da 10.ª edição da Funchal Noivos & Festas

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta sexta-feira, pelas 18h30, à cerimónia de inauguração da 10.ª edição da Funchal Noivos & Festas.

O evento, promovido pela Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara do Comércio e Indústria da Madeira, decorrerá este fim-de-semana no Pestana Fórum Casino, contando, este ano, com 24 expositores.

Albuquerque visita obras de reabilitação do Complexo Habitacional do Galeão

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 18h30, as obras de reabilitação do Complexo Habitacional do Galeão, na freguesia de São Roque, Funchal.

Na obra executada pela Investimentos Habitacionais da Madeira foram efectuadas reparações de fachadas, coberturas, espaços interiores dos 12 blocos e instalação de um novo parque infantil. Um investimento na ordem dos 210 mil euros.

‘Projecto Europeu’ une Francisco Franco e Jaime Moniz

As escolas secundárias Francisco Franco e Jaime Moniz integram, no presente ano lectivo, a rede EEPE- Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

Uma iniciativa lançada pelo Parlamento Europeu em 27 Estados-Membros, com a finalidade de sensibilizar os alunos do ensino secundário para as questões europeias e a democracia parlamentar europeia.

Neste sentido, as Escolas Secundárias Francisco Franco e Jaime Moniz decidiram conjugar sinergias realizando um ciclo de conferências com membros do Parlamento Europeu, intitulado ‘A História de um Questionar – O Parlamento Europeu como co-decisor Europeu’.

A conferência de abertura terá como oradores: Cláudia Monteiro de Aguiar e João Pimenta Lopes, e decorrerá, esta sexta-feira, pelas 11h30, no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz e, pelas 15h15, na sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

‘Roteiro de Animação’

Sexta-feira

Conferência ‘O Significado dos Painéis de São Vicente’, pelas 18 horas, na Sala do Pátio – Colégio dos Jesuítas, Funchal. Será proferida por Fernando Branco, professor catedrático do Instituto Superior Técnico, e resulta de uma parceria entre a Direcção do Curso de mestrado em Gestão Cultural da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa e a ‘Revista Islenha’. A iniciativa tem entrada livre e é aberta ao público em geral.

O Barreirinha Bar Café recebe Guido na cabina de som. Este DJ e produtor musical apresenta ‘sets’ fiéis ao espírito electrónico e ecléctico, sempre a puxar por um pezinho de dança. A música começa a ecoar a partir das 18h30.

Iniciativa ‘Sextas-feiras Musicais’, no Marina Shopping, Funchal, pelas 19 horas, com actuação de Ruben Aguiar, precedida de sessão de autógrafos. Depois há Salazar e as Suas Cantigas.

A fadista Susana Andrade dá concerto, pelas 19h30, no espaço Saudade Madeira, na Rua João Gago, nº. 2, Funchal.

[email protected] Duo tocam covers acústicas de rock, pelas 20h30, no Capoeira Bar, no Caniço.

Espectáculo ‘O Principezinho’, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com sessões sexta-feira e sábado. Baseado na obra de Antoine de Saint-Exupéry, um dos livros mais amados da literatura, este espectáculo musical tem produção da companhia ‘Jangada Teatro’ e encenação/ adaptação de Xico Alves.

O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘À Distância’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo. Trata-se de uma fita vencedora do Leão de Ouro na 72.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, um drama sobre medo e solidão escrito e realizado pelo venezuelano Lorenzo Vigas, na sua estreia em longa-metragem.

‘Noites ao Luar’ na esplanada do Café do Teatro, a partir das 22 horas, com a actuação ao vivo do músico e cantor Miguel Pires.

Festa Oficial Pampero, na Tasca do Bexiga, na Rua das Fontes 23, Funchal.

O 23 Vintage Bar, na Zona Velha do Funchal, volta a contar, na sexta-feira e no sábado, com a selecção musical do DJ residente Celso Velosa.

Mini Eco Bar promove o evento ‘Vinil Lovers’, com a selecção musical de Kiko.

Pelas 23 horas, o Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves. Há oferta de 3 bebidas a todas as mulheres que entrem antes da 1 hora. No Garden, a cabina de som terá o DJ Michael C.

O DJ Nelson Caires entra em cena no clube Marginal, na Avenida Sá Carneiro.

Sábado

Oficina criativa para famílias intitulada ‘Mudas(me) - Um olhar sobre a obra de Carla Cabral’, a partir das 10h15, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira. A actividade é gratuita.

Jantar vínico ‘Castanheiro Wine Dinners’, às 19 horas, no Castanheiro Boutique Hotel. Nesta primeira edição de 2019 foi convidada a ‘Enomania’, com o orador Américo Pereira.

Nova edição do evento ‘Põe-te na Rua’, pelas 19 horas, na Rua da Queimada de Baixo, Funchal. A iniciativa, organizada pela associação Xarabanda, apresentará como experiência as ‘Conversas com Vinho’ (com degustação e provas pela Casa Burmester, haverá mostra de artesanato ‘Mãos que Moldam’, em termos gastronómicos o peixe-espada estará em foco e a música será do grupo convidado Varejenta (cordofones madeirenses).

Música ao vivo no GRAND CAFÉ Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

O espaço PDT please don’t tell organiza o evento ‘Música no Prato’, pelas 20 horas, no qual os músicos serão os grandes ‘chefs’: Um grupo de conhecidos músicos madeirenses, dos quais se destaca a presença de Ricardo Vasconcelos, elemento da Banda Amor Electro, que traz como ‘ajudantes de cozinha’ Paulo Gouveia, Marcos Silva, João Sousa, Tiago Silva e Miguel Apolinário. Depois de tratarem das panelas, os artistas sobem ao palco para um concerto memorável.

O Porto de Abrigo (na frente-mar de São Vicente) e AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam Ricardo Freitas para uma noite animada com fado, a partir das 20h30.

Capoeira Lounge acolhe espectáculo musical dos New Wave Duo, a partir das 20h30, para recordar sonoridades de outros anos.

O filme ‘O Culpado’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

O Barreirinha Bar Café transforma-se em palco para receber o projecto Alternative Moments, constituído por Lee Jones na voz/guitarra, Carlo Rodrigues na guitarra e Gustavo Martins no violino eléctrico, uma banda com registo único na interpretação de covers. O grupo apresenta-se com os músicos convidados Miguel Moreira na bateria e Ângelo Sousa no baixo, para criar um espectáculo de tributo a Red Hot Chilli Peppers, a partir das 21h30.

Noite animada pelo videojogo ‘Dr. Why Madeira’, pelas 22 horas, no Bilha Café, Camacha.

Mini Eco Bar terá a rubrica ‘The Resident’, com a selecção musical de Oscar.

O DJ Oxy (ex-DJ residente das Vespas) fará a sua estreia, por uma noite, na maior pista de dança da Região: a discoteca Copacabana. A festa chama-se ‘PATT (Party All The Time)’ e mostrará a versatilidade deste DJ agora por conta própria. No Garden, o ‘jardim dançante’, será tempo para a festa ‘Jay Camara Birthday Celebration’ (com convidados).

Clube Vespas realiza a festa ‘Welcome Girls’, com o DJ Raffz. Entrada grátis até às 2 horas e oferta de duas bebidas às mulheres. Depois dessa hora, elas pagam 5 euros e eles 10, totalmente consumíveis.

Michael Yang toma conta das sonoridades a partir da cabina de som do clube Marginal.