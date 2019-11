Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, dia 14 de Novembro

Ponta do Sol recebe BRAON 2019

Cerca de trinta e cinco investigadores das áreas de Argumentação e Revisão de Crenças vão reunir-se, esta semana, na Madeira, no âmbito do ‘4th Madeira Workshop on Belief Revision, Argumentation. Ontologies and Norms (BRAON 2019)’.

A iniciativa, que terá lugar entre os dias 14 e 18 de Novembro, das 09 às 18 horas, no Monte Mar Palace Hotel - Ponta Delgada.

Reuniões na ALM

Pelas 10 horas, decorrem na Assembleia Legislativa Regional (ALM): a reunião da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, a Conferência dos Representantes dos Partidos e a reunião da 2ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo.

Conferência Imprensa JPP

O Juntos pelo Povo - JPP irá realizar uma conferência, às 10 horas, junto ao solar dos Reis Magos, no Caniço de Baixo.

Exercício ‘MORSA 19’ do Comando da Zona Militar da Madeira

O Comando da Zona Militar da Madeira leva a efeito na Madeira, um exercício denominado ‘MORSA 19’, em cumprimento do plano anual de exercícios. A actividade, que arrancou dia 11, termina esta quinta-feira, com um exercício da equipa de resgate em montanha que acontece às 10 horas, no extremo oeste do túnel da Ponta do Sol.

Inauguração de exposição em memória das vítimas da estrada

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Plano Regional de Educação Rodoviária 2019/2020, em parceria com o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, e com o patrocínio exclusivo do centro comercial Madeira Shopping, promove a cerimónia de abertura da exposição fotográfica do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada (DMMVE), que terá lugar, pelas 10h30.

Veleiro de instrução ‘Gulden Leeuw’ fez escala no porto Funchal

O emblemático veleiro de instrução holandês ‘Gulden Leeuw’ (‘Leão Dourado’) regressa pelo segundo ano consecutivo ao porto do Funchal para uma escala de 4 dias. A bordo segue a tripulação da organização canadiana ‘Class Afloat’, composta por 68 alunos do ensino superior e secundário de dez nacionalidades diferentes, que se encontram a completar um ano lectivo a bordo, durante o qual aprendem a velejar o navio.

Congresso das Mobilidades

O Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira recebe, a 14 e 15 de Novembro, o Congresso das Mobilidades, uma iniciativa da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

Reunião do Conselho do Governo

O Conselho do Governo Regional reúne-se amanhã. A apresentação das conclusões está prevista para as 12 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Iniciativa GP PSD

O Grupo Parlamentar do PSD/M realiza, pelas 12h30, uma iniciativa junto do comércio local, na Rua da Alfândega, no Funchal.

Reunião de Câmara CMF

O executivo da Câmara Municipal do Funchal reúne-se amanhã em plenário, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. As conclusões serão apresentadas às 13 horas.

Escola da Levada assinala 41 anos

A Escola da Levada comemora o 41.º aniversário da escola com várias actividades, nos intervalos da manhã.

Na parte da tarde, pelas 16 horas, no Pavilhão da escola, haverá entrega dos diplomas, acima referidos, com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.

Pelas 17h30 será a cerimónia de atribuição de novo nome ao pavilhão da Levada.

Conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PS

O Grupo Parlamentar do PS promove uma conferência de imprensa, pelas 16h00, na Câmara Municipal de Machico (CMM), após a reunião com vereadora Mónica Vieira. Numa iniciática que se prende a uma estratégia de proximidade com os órgãos do poder local, liderados politicamente pelo Partido Socialista e com responsabilidade no domínio da Educação e que terá como porta-voz o deputado Rui Caetano.

Inauguração da exposição itinerante ‘Museu da Baleia: Conhecer o passado e perspectivar o futuro’